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Метеорологи спрогнозировали теплую зиму в Кирове

30 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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По прогнозам народного синоптика, большая часть зимы будет теплой, однако возможны экстремально низкие температуры

Народный метеоролог Наталья Мельникова рассказала о том, какая погода ждет кировчан в ближайшие месяцы.

По прогнозам синоптика, ноябрь будет таким же комфортным, как и октябрь:

Несмотря на короткий световой день, лучи солнца регулярно будут радовать нас. Если зима в первых числах ноября попробует захватить власть, то во вторую и третью декаду ей придется не раз сдавать позиции.

По предварительным прогнозам, зима в этом году в Кирове ожидается теплее, чем в прошлом. Первые морозы могут ударить до установления снежного покрова.

Снег в этом году будет в дефиците. В целом, зима будет теплая, но в течение короткого периода не исключены экстремально низкие температуры. С высокой долей вероятности самым холодным месяцем станет декабрь – точнее сказать, первые две декады месяца, с 20-х чисел будет значительно теплее, - отметила Наталья.      

По прогнозу Наталья Мельниковой, предстоящая зима будет настолько комфортной по температуре воздуха, что дней, когда столбик термометра будет опускаться до отметки в -15 градусов, будет совсем немного. 

Напомним, ранее мы писали, что на 31 октября ГУ МЧС по Кировской области объявили метеопредупреждение. 

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Комментарии 1

23 минуты назад Горожанин
Неужто будет тёплая зима... что то не верится
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