Кировчанам напомнили, когда можно продлить право на льготный проезд

Кировчанам напоминают, что продлить право на льготный проезд можно раньше установленного срока. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Например, если справка о праве на льготный проезд выдана на год до 31 марта 2018 года, то оформить новую можно за два месяца до этого срока. Сделано это для того, чтобы избежать огромных очередей.

Нужно обратиться в орган соцзащиты населения или в МФЦ, чтобы оформить справку. С собой принесите документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий льготную категорию.

Кому не нужно подтверждать сведения о доходах для получения льготы:

Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы,

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, труженикам тыла,

инвалидам I группы, детям-инвалидам; лицам, сопровождающим в поездках детей-инвалидов, инвалидов I группы по зрению.

У нас есть канал Telegram, где каждые полчаса появляются интересные новости. Попробуйте.