Кировчанку обманули почти на 90 тысяч рублей при покупке iPhone

Кировчанку обманули почти на 90 тысяч рублей при покупке iPhone01 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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Мошенников сейчас разыскивают
Кировчанка потеряла крупную сумму денег при покупке двух смартфонов. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
31 октября в полицию обратилась 30-летняя женщина. Она сказала, что неизвестные обманули ее на 88 000 рублей. Оказалось, что на одном из сайтов по продаже техники Apple она заказала два iPhone и перевела за них деньги. Интернет-магазин привлек ее выгодными ценами и скидками. Когда пострадавшая попыталась снова связаться с магазином, то на ее звонки не отвечали.
Полицейские ищут мошенников. В УМВД просят быть внимательными, когда вы делаете покупки через интернет. Помните: если онлайн-магазин требует 100-процентную предоплату на банковскую карту или электронный кошелек, то, вероятнее всего, перед вами мошенники.
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01 ноября 2017, 12:41
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