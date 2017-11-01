На пособия кировским родителям дополнительно выделили 16 миллионов рублей

Депутаты Кировской городской Думы приняли поправки в бюджет муниципального образования до конца 2017 года. Об этом сообщили на сайте администрации города Кирова.

В текущем году будет обеспечена выплата пособий отдельным категориям родителей, чьи дети (в возрасте от 1,5 до 3 лет) не посещают детский сад.

Выделяемый объем средств – 16 240 200 рублей – обеспечит в текущем году осуществление выплат по ноябрь включительно. Пособия за декабрь родители получат в январе следующего года, - пояснил начальник департамента финансов Вячеслав Кулистов.

Напомним, что обязательство по выплате «родительских» пособий установлено решением Кировской городской Думы и является дополнительной мерой социальной помощи.

Кстати, помимо социальной, обсуждался бюджет и на другие сферы. В частности, 94 276 800 рублей будет дополнительно направлено на строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья.

Еще 2 988 100 рублей добавлено на ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. В том числе 2 305 300 рублей выделено на выполнение работ по ремонту ливневого коллектора по улице Комсомольской в районе улицы Сурикова, 682 800 рублей – на ремонт тротуаров по улице Ленина.