Кировские полицейские подозреваются в участии в преступном сообществе

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту создания преступной организации и участия в ней. Следователи подозревают, что злоумышленниками могли содействовать полицейские. Информацию сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2013 году владелец компании из Татарстана, занимающейся оптовой торговлей автомобилями, создал преступную организацию для незаконной торговли транспортом. В нее вошли собственники и руководители компаний по производству машин на базе шасси «КамАЗа», а также пока неустановленные сотрудники УМВД России по Кировской области.

С 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года организация купила по заниженной стоимости 279 «КамАЗов» с двигателями второго экологического класса, которые запрещено продавать в России. Подозреваемые внесли недостоверные сведения в паспорта грузовиков, выдавая второй класс двигателя за четвертый, и, не уплатив утилизационный сбор, зарегистрировали «КамАЗы», а затем продали их. В результате покупателям был причинен ущерб в размере 837 миллионов рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и круг виновных лиц.