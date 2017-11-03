Опубликован список кировчан, которых лишили водительских прав в октябре

УМВД России по Кировской области опубликовало список кировчан, которых в прошлом месяце лишили водительских прав.

С 1 по 31 октября 2017 года в Кирове по решению мировых и районных судей были лишены водительских удостоверений 146 человек: 95 за пьяную езду, а 51 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В октябре водительских прав за пьяное вождение лишили:

От прохождения медицинского освидетельствования отказались:

Также, по информации ведомства, в прошлом месяце 20 водителей были осуждены за повторное вождение в состоянии опьянения, а также за повторный отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Суд им назначил такие наказания: 16 человек получили от 180 до 400 часов обязательных работ, также их лишили водительских удостоверений на срок от 24 до 36 месяцев. Четыре водителя получили наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 месяцев, а также их лишили водительских удостоверений на срок от 24 до 36 месяцев.

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