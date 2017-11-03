Задержан кировчанин, который присвоил чужие квартиры на 5 миллионов

В Кирове полиция задержала местного жителя. Мужчина обманом присвоил себе четыре квартиры на общую сумму 5 миллионов рублей. Информацию сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

По данным полиции, задержанный занимался незаконным предпринимательством в сфере микрозаймов. Он подыскивал одиноких граждан, злоупотребляющих алкоголем, владеющих квартирой.

После этого мошенник оформлял их недвижимость на себя или на подконтрольных ему лиц. А после оформления документов подозреваемый продавал квартиры и забирал деньги себе.

Следователь возбудил четыре уголовных дела по разным статьям УК РФ. До суда мужчина будет находиться под стражей.

Если вас или ваших знакомых обманули подобным образом, полиция просит позвонить по телефону 66-47-11 или 02.