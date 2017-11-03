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Главная Новости Задержан кировчанин, который присвоил чужие квартиры на 5 миллионов

Задержан кировчанин, который присвоил чужие квартиры на 5 миллионов

03 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
Скриншот видео УМВД по Кировской области
Мужчина присвоил себе четыре квартиры

В Кирове полиция задержала местного жителя. Мужчина обманом присвоил себе четыре квартиры на общую сумму 5 миллионов рублей. Информацию сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

По данным полиции, задержанный занимался незаконным предпринимательством в сфере микрозаймов. Он подыскивал одиноких граждан, злоупотребляющих алкоголем, владеющих квартирой.

После этого мошенник оформлял их недвижимость на себя или на подконтрольных ему лиц. А после оформления документов подозреваемый продавал квартиры и забирал деньги себе. 

Следователь возбудил четыре уголовных дела по разным статьям УК РФ. До суда мужчина будет находиться под стражей. 

Если вас или ваших знакомых обманули подобным образом, полиция просит позвонить по телефону 66-47-11 или 02.

Деньги Криминал Недвижимость

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