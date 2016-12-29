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Стало известно, какие праздничные мероприятия пройдут в Кирове в Новый год

29 декабря 2016, 10:10 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
рrogorod43.ru
Для детей и взрослых будут организованы конкурсы и флешмобы

В горадминистрации рассказали, какие праздничные мероприятия запланированы в Кирове в новогоднюю ночь.

На Театральной площади установят сцену со светодиодным экраном. Там 31 декабря с 14 часов будут транслировать фрагменты из лучших российских фильмов, видеоклипы, поздравления с Новым годом первых лиц города и области. 

В 17:00 на главной сцене начнется детская игровая программа "Дружный Новый год" с участием сказочных персонажей. Дети смогут поучаствовать в веселых конкурсах и танцевальных флешмобах. 

В 22:30 начнется развлекательное шоу "Новогодние приключения в Изумрудном городе" с играми, песнями, танцами.

В 00:00 кировчане услышат новогоднее обращение Владимира Путина. Затем продолжится развлекательная программа. 

В 01:00 - праздничный салют, потом пройдет дискотека.

А как вы планируете отметить Новый год? Поделитесь ответами в комментариях 

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