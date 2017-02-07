Эвелина Бледанс пригласила кировчан на благотворительную лыжную гонку

Известная актриса кино и театра поддержала благотворительное спортивное мероприятие "Спорт во благо". Эвелина Бледанс обратилась к жителям города с просьбой поддержать детей и принять активное участие в прекрасном спортивном празднике.

Жители города Кирова, приходите 19 февраля к трамплину на мероприятие "Спорт во благо", сделайте добро для деток с синдромом Дауна. Сами повеселитесь, а также доброе дело сделаете, — обратилась Эвелина.

Если вы хотите помочь и принять участие в лыжной гонке, то приходите 19 февраля к трамплину (ул. Подгорная, 15). Начало гонки — в 9.30. На соревнованиях предусмотрены разные дистанции: для взрослых 3 и 6 километров, для детей — 300 и 800 метров, а для самых веселых и креативных запланированы специальные дистанции: "Fun Run" - костюмированный заезд, который оценивается не по времени, а по лучшему костюму и забегу в валенках. А также эстафеты для корпоративных команд. Для всех участников приготовлены приятные призы на память, а победителям – не просто приятные, но и полезные! Чтобы стать участником гонки и сделать добро, вам необходимо зарегистрироваться здесь: регистрация на благотворительную гонку "Спорт во благо".

Публикуем программу:

9-00 – 10-00 – регистрация участников.

10-00 – открытие соревнований.

10-15 – старт для детей на дистанции в 300 и 800 метров.

10-40 – костюмированный забег FUN RUN

10-50 – спринт-эстафета спортивных клубов и федераций 2*500 метров + 2*500 метров

11-00 - старт мультигонки для корпоративных команд

11-00 – эстафета корпоративных команд 4*500 метров

11-10 – старт на дистанции 3 и 6 километров 14+

11-30 – забег в валенках 300 метров

12-00 – награждение участников соревнований

Все подробности по телефону: 8-912-724-31-40 (Зинаида).