Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города Тесты Проверить штрафы
Подарки для любимых Доступно про авто Новостройки города Рейтинги 2016 года Активный зимний отдых Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Афиша Эвелина Бледанс пригласила кировчан на благотворительную лыжную гонку

Эвелина Бледанс пригласила кировчан на благотворительную лыжную гонку

07 февраля 2017, 20:00 4erry Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Мероприятие проводится в поддержку детей с синдромом Дауна

Известная актриса кино и театра поддержала благотворительное спортивное мероприятие "Спорт во благо".  Эвелина Бледанс обратилась к жителям города с просьбой поддержать детей и принять активное участие в прекрасном спортивном празднике.

Жители города Кирова, приходите 19 февраля к трамплину на мероприятие "Спорт во благо", сделайте добро для деток с синдромом Дауна. Сами повеселитесь, а также доброе дело сделаете, — обратилась Эвелина.

Если вы хотите помочь и принять участие в лыжной гонке, то приходите 19 февраля к трамплину (ул. Подгорная, 15).  Начало гонки — в 9.30.  На соревнованиях предусмотрены разные дистанции: для взрослых 3 и 6 километров, для детей — 300 и 800 метров, а для самых веселых и креативных запланированы специальные дистанции: "Fun Run" - костюмированный заезд, который оценивается не по времени, а по лучшему костюму и забегу в валенках. А также эстафеты для корпоративных команд. Для всех участников приготовлены приятные призы на память, а победителям – не просто приятные, но и полезные! Чтобы стать участником гонки и сделать добро, вам необходимо зарегистрироваться здесь: регистрация на благотворительную гонку "Спорт во благо".

Публикуем программу:

9-00 – 10-00 – регистрация участников.
10-00 – открытие соревнований.
10-15 – старт для детей на дистанции в 300 и 800 метров.
10-40 – костюмированный забег FUN RUN 
10-50 – спринт-эстафета спортивных клубов и федераций 2*500 метров + 2*500 метров
11-00 - старт мультигонки для корпоративных команд
11-00 – эстафета корпоративных команд 4*500 метров
11-10 – старт на дистанции 3 и 6 километров 14+
11-30 – забег в валенках 300 метров
12-00 – награждение участников соревнований

Все подробности по телефону: 8-912-724-31-40 (Зинаида). 

Читайте также:

В Кирове пройдет праздник пельменя и шашлыка

Кировских мужчин поздравит певица Сандра с 23 февраля

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

МЧС предупреждает кировчан о продолжительных морозах Посмотреть все

Редакция рекомендует

07 февраля 2017, 17:59
Кировчанка: «Умирающую от рака сестру оставила без квартиры и машины ее подруга» Читать
04 февраля 2017, 16:40
Анита Цой посвятила песню кировчанину: зал аплодировал стоя, некоторые плакали Читать
03 февраля 2017, 20:01
Анатолий Вассерман кировчанам: "Не смотрите фильмы Федора Бондарчука" Читать
Посмотреть все

Полезно знать

02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!
03 февраля 2017, 17:44 Любовный гороскоп: какие у вас перспективы в 2017 году?
06 февраля 2017, 16:54 Уютная, теплая, своя – студия от 669 тысяч рублей!

Новости России и мира

06 февраля 2017, 11:37
Известно, сколько дней россияне будут отдыхать в февральские праздники
05 февраля 2017, 15:05
С середины апреля тариф системы "Платон" вырастет почти в два раза
02 февраля 2017, 16:28
Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
01 февраля 2017, 14:44
Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
29 января 2017, 14:09
События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе
Посмотреть все

Афиша

07 февраля 2017, 20:00
Эвелина Бледанс пригласила кировчан на благотворительную лыжную гонку
06 февраля 2017, 13:06
В Кирове появится будка для поцелуев
04 февраля 2017, 15:00
7 удивительных фактов о выступлении Аниты Цой в Кирове
Посмотреть все

Полезно знать

02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!
03 февраля 2017, 17:44 Любовный гороскоп: какие у вас перспективы в 2017 году?
06 февраля 2017, 16:54 Уютная, теплая, своя – студия от 669 тысяч рублей!

#ЛицаГорода

10 18
Я люблю свою работу: 10 фото кировчан из Instagram
10 0
Как прошли выходные в Кирове: 10 фото из Instagram
24 7
"Город в лицах": кировчане на "Уроках русского и литературы"
12 14
День студента: 12 фото кировских студентов из Instagram
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
23 11
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 3
Подборка из Instagram: 11 фото, сделанных на кировском вокзале
Смотреть все Всего альбомов: 37
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru