В Кирове откроется православный кинозал21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
Открытие зала состоится 24 июня
В Кирове откроется православный кинозал. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Открытие зала состоится в субботу, 24 июня, в 14:00 в библиотеке №22 "Благовест", которая расположена в доме №120 на улице Володарского.
В зале на 20 мест на большом телеэкране посетители смогут посмотреть и обсудить лучшие православные фильмы. Первый фильм, который покажут в зале, - "Монах и бес". Вход свободный.
Сюжет: события в фильме разворачиваются в России во время царствования Николая I. В мужском монастыре появляется новый подозрительный насельник Иван, Семенов сын, совершающий чудеса. Настоятель монастыря с трудом сдерживает Ивана, сомневаясь в божественной природе его способностей.
фото kinopoisk.ru
Напомним, что в фильме снимался уроженец Кирова Тимофей Трибунцев. За главную роль в этой ленте актер получил премию "Ника" в 2017 году.
Комментарии 0
Поделись комментариями