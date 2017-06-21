В Кирове откроется православный кинозал. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Открытие зала состоится в субботу, 24 июня, в 14:00 в библиотеке №22 "Благовест", которая расположена в доме №120 на улице Володарского.

В зале на 20 мест на большом телеэкране посетители смогут посмотреть и обсудить лучшие православные фильмы. Первый фильм, который покажут в зале, - "Монах и бес". Вход свободный.

Сюжет: события в фильме разворачиваются в России во время царствования Николая I. В мужском монастыре появляется новый подозрительный насельник Иван, Семенов сын, совершающий чудеса. Настоятель монастыря с трудом сдерживает Ивана, сомневаясь в божественной природе его способностей.

фото kinopoisk.ru

Напомним, что в фильме снимался уроженец Кирова Тимофей Трибунцев. За главную роль в этой ленте актер получил премию "Ника" в 2017 году.