Кинокритики признали кировчанина лучшим актером России

Известный российский актер и уроженец Кирова Тимофей Трибунцев стал лауреатом национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Об этом сообщает ruskino.ru.

Тимофей получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Монах и бес". Кстати, эта лента режиссера Николая Досталя получила три награды: за лучший сценарий (Юрий Арабов), за лучшую мужскую роль (Тимофей Трибунцев) и за лучшую мужскую роль второго плана (Борис Каморзин).

Лучшим фильмом была признана картина Андрея Кончаловского "Рай". Также наградами были отмечены фильмы Кирилла Серебренникова "Ученик", Алексея Мизгирева "Дуэлянт", Ивана Твердовского "Зоология", Алексея Красовского "Коллектор" и другие.

Напомним, что Тимофей Трибунцев родился в 1973 году в Кирове. С 15 лет играл в спектаклях кировского театра "Гротеск". В 1998 году переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Окончив его в 2002 году, по предложению Константина Райкина получил место в театре "Сатирикон". Сейчас работает в театре, снимается в фильмах известных отечественных режиссеров.

Кстати, в сентябре 2016 года по случаю премьеры фильма "Монах и бес" Тимофей Трибунцев принял участие в съемках популярного шоу "Вечерний Ургант". Он рассказал не только о киноленте и ее съемках, но и о своем актерском пути. Видео вы можете посмотреть здесь.