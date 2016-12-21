Кировчанин, угнавший фуру, оставил без препаратов 70 процентов свердловских клиник

Кировчанин, угнавший фуру, оставил без препаратов 70 процентов свердловских клиник21 декабря 2016, 14:15 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото скриншот с видео на youtube
Мужчина может скрываться в Кирове
Кировчанин Анатолий Мальков, который угнал фуру с медицинскими реагентами для Свердловской области, по такой же схеме обманул еще две компании в Москве. Об этом сообщает портал kvedomosti.com.
Преступный бизнес. После публикации этой истории в СМИ в компанию «Новотэк», которая отвечала за перевозку груза из Москвы в Екатеринбург, начали поступать звонки от других пострадавших. Оказалось, что фура с кировчанином за рулем побывала в двух городах Московской области. Сценарий во всех случаях единый: Мальков забирал товар и «пропадал» по дороге до места назначения.
В компании связались с директором предприятия, в которой якобы работал кировчанин. Оказалось, что фирма не ведет деятельность с 2014 года. Все документы, расчетные счета и печать, которые предоставил Мальков, компания не использовала уже два года. Возможно, мошенники ранее договаривались с реальной компанией о перевозках и таким образом смогли получить их документы со всеми реквизитами, - предположили в фирме «Новотэк».
Фото Анатолия Малькова
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- С запасом. Екатеринбургская компания «МедТек» заказала крупную партию реагентов исследования крови у московского производителя. Обычно фирма заказывает вещества с расчетом на месяц, но в этот раз партия была гораздо больше – закупались на два месяца, с учетом новогодних праздников.
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Реагенты предназначены для проведения общего анализа крови. С этого начинается практически вся диагностика. Когда человек приходит в поликлинику, его первым делом отправляют сдавать анализ мочи и общий анализ крови. Без реагентов это просто невозможно сделать. Наши поставки идут в 70% лабораторий региона, 50% – напрямую в городские больницы, остальное в коммерческие, – рассказал директор Екатеринбургской компании «МедТек», которая заказала партию реагентов, Евгений Уханов.
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