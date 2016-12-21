Кировчанин, угнавший фуру, оставил без препаратов 70 процентов свердловских клиник

Кировчанин Анатолий Мальков, который угнал фуру с медицинскими реагентами для Свердловской области, по такой же схеме обманул еще две компании в Москве. Об этом сообщает портал kvedomosti.com.

Преступный бизнес. После публикации этой истории в СМИ в компанию «Новотэк», которая отвечала за перевозку груза из Москвы в Екатеринбург, начали поступать звонки от других пострадавших. Оказалось, что фура с кировчанином за рулем побывала в двух городах Московской области. Сценарий во всех случаях единый: Мальков забирал товар и «пропадал» по дороге до места назначения.

В компании связались с директором предприятия, в которой якобы работал кировчанин. Оказалось, что фирма не ведет деятельность с 2014 года. Все документы, расчетные счета и печать, которые предоставил Мальков, компания не использовала уже два года. Возможно, мошенники ранее договаривались с реальной компанией о перевозках и таким образом смогли получить их документы со всеми реквизитами, - предположили в фирме «Новотэк».

Фото Анатолия Малькова