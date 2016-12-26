Кировские водители составили огромную елку из 75 машин

Кировские водители составили огромную елку из 75 машин26 декабря 2016, 16:42 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Артема Боярского
Постановка фигуры заняла 2,5 часа
В воскресенье, 25 декабря 2016 года, кировские участники группы «Местоположение ДПС» «ВКонтакте» составили огромную фигуру елки из машин, об этом рассказал основатель сообщества Павел Кривошеин.
Таким образом водители поздравили друг другу с наступающим Новым годом. Площадкой для массового флешмоба послужила территория конного клуба в СТК «Порошино».
Идею мы подсмотрели у челябинских коллег. Я предложил составить такую ель кировским водителям, сразу откликнулись более 100 автолюбителей, - рассказал Павел.
После выбрали дату и время проведения. Павел не спал ночь накануне «дня икс», до мелочи продумывая постановку фигуры.
Всего в построении участвовали 75 машин. Это меньше, чем в Челябинске. Там было около сотни. Но у нас, на мой взгляд, получилось более качественно, - поделился Павел.
Фото елки в Челябинске
Фото елки в Кирове
Съемка процесса и конечного результата велась с квадрокоптера. На фото сверху отлично видно, что ребята постарались на славу. Елочка получилась не только ровной, но и по-праздничному нарядной. Водители включили свет фар, а внутри фигуры горели новогодние огоньки, которые получились благодаря фонарикам и включенным сотовым телефонам в руках участников.
Спасибо за организацию! Фото шикарное! Надо чаще собираться делать большие дела! - пишут участники группы.
Павел Кривошеин заверил, что это первое, но не последнее творение участников сообщества. В следующем году водители вновь планируют преподнести горожанам сюрприз.
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