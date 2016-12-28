Из-за массового ДТП в Кирове изменили маршрут троллейбусов

В среду, 28 декабря, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись 6 машин. Об этом редакции сообщил очевидец Константин Стариков.

ДТП произошло около 17 часов вечера. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Из-за дорожного происшествия образовалась серьезная пробка. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", скорость движения на Пролетарской составляет 5 километров в час.

Затор был действительно серьезный. Авария внесла корректировки в работу общественного транспорта. На некоторое время маршруты изменили 1, 4, 7 троллейбусы, - рассказал источник редакции в "АТП".

Как стало известно от очевидцев, водители 6 машин решили конфликт на месте, не стали вызывать ДТП и разъехались, не усугубляя дорожную ситуацию в городе.