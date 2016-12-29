В Кирове затопило перекресток Ленина и Профсоюзной

В среду, 28 декабря, перекресток улиц Ленина и Профсоюзной затопило холодной водой. Фото и видео с места аварии в редакцию прислал читатель Денис Абдуллаев.

Инцидент произошел около девяти часов вечера. Автомобилисты и прохожие сначала решили, что это так сильно расстаял снег из-за теплой погоды. На дороге образовалась огромная лужа. По словам очевидцев, вода не уходила из-за плохой работы ливневой канализации.

Огромная лужа с небольшим прудом стала преградой для водителей, скорее всего, виновата оттепель и забитые ливневки. В центре лужи стоит Toyota, похоже заглох, - рассказал Денис Абдуллаев.

Однако оказалось, что зимний потоп случился из-за разрыва трубы. В четверг, 29 декабря, от водоснабжения отключены дома по улице Профсоюзной 27, 25, 25 а, 23 а, 23 б. Как пояснили в пресс-службе ККС, аварию устранят в течение этих суток.

За фото и видео Денис Абдуллаев получает 500 рублей