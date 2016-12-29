В Кирове затопило перекресток Ленина и Профсоюзной

В Кирове затопило перекресток Ленина и Профсоюзной29 декабря 2016, 11:19 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Дениса Абдуллаева
Вода не уходила с проезжей части из-за засоренной ливневой канализации
В среду, 28 декабря, перекресток улиц Ленина и Профсоюзной затопило холодной водой. Фото и видео с места аварии в редакцию прислал читатель Денис Абдуллаев.
Инцидент произошел около девяти часов вечера. Автомобилисты и прохожие сначала решили, что это так сильно расстаял снег из-за теплой погоды. На дороге образовалась огромная лужа. По словам очевидцев, вода не уходила из-за плохой работы ливневой канализации.
Огромная лужа с небольшим прудом стала преградой для водителей, скорее всего, виновата оттепель и забитые ливневки. В центре лужи стоит Toyota, похоже заглох, - рассказал Денис Абдуллаев.
Однако оказалось, что зимний потоп случился из-за разрыва трубы. В четверг, 29 декабря, от водоснабжения отключены дома по улице Профсоюзной 27, 25, 25 а, 23 а, 23 б. Как пояснили в пресс-службе ККС, аварию устранят в течение этих суток.
За фото и видео Денис Абдуллаев получает 500 рублей
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