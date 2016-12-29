В Кировской области спасатели вырезали водителя из искореженной машины

В Орловском районе произошло двойное ДТП. В результате один из автомобилей был сильно поврежден, так что спасателям пришлось вырезать водителя из искореженной машины. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

Авария произошла 29 декабря около семи часов утра. На 363-ем километре трассы "Вятка" столкнулись три автомобиля: ВАЗ оказался в кювете, "Валдай" съехал на обочину дороги, а "Опель", получивший серьезные повреждения, остался на дороге. При этом водитель иномарки получил травмы и был зажат в салоне.

На место происшествия выезжали автоинспекторы, спасатели и скорая. Для того, чтобы достать водителя из салона авто, спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент "Медведь".

"Опель" с водительской стороны был сильно деформирован. Поэтому спасатели срезали стойки крыши, отжали заднюю пассажирскую дверь и, забравшись в салон, опустили водительское сиденье. Затем пострадавшего осторожно положили на носилки, вынесли из машины и вместе с медиками наложили шину на поврежденное плечо водителя.