Автоинспекторы в новогодние каникулы будут дежурить в усиленном режиме

В Кирове и области автоинспекторы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме и проводить сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Также инспекторы будут следить за соблюдением водителями ПДД. Помогать им будут активисты "Ночного патруля" и профсоюза "Таксист".

Под особым контролем инспекторов ДПС также будут загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город, - уточнили в ведомстве.

Основное внимание автоинспекторов будет уделено состоянию автомобилистов. В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей.