Автоинспекторы в новогодние каникулы будут дежурить в усиленном режиме

Автоинспекторы в новогодние каникулы будут дежурить в усиленном режиме31 декабря 2016, 12:22 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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В Кирове пройдут сплошные проверки водителей
В Кирове и области автоинспекторы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме и проводить сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Также инспекторы будут следить за соблюдением водителями ПДД. Помогать им будут активисты "Ночного патруля" и профсоюза "Таксист".
Под особым контролем инспекторов ДПС также будут загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город, - уточнили в ведомстве.
Основное внимание автоинспекторов будет уделено состоянию автомобилистов. В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей.
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