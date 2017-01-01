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Главная Авто Стало известно, когда увеличится плата за проезд в кировских автобусах

Стало известно, когда увеличится плата за проезд в кировских автобусах

01 января 2017, 10:19 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod43.ru
Перевозчики предлагают поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей

В Кирове стоимость проезда в общественном транспорте увеличится после экспертизы. Об этом сообщает руководитель РСТ Наталья Беляева.

Сроки, когда пройдет экспертиза, не оглашаются. Известно только, что решать вопрос по увеличению платы за проезд будут представители РСТ,  Заксобрания, Вятской торгово-промышленной палаты и перевозчики. 

Напомним, что перевозчики предлагают поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Все подробности здесь.

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Комментарии 3

01 января 2017, 11:13 Житель Кирова
Для Кирова 35 рублей проезд это дорого все автобусы ходят старые хлам и холодные и не объевляют остановки 20 рублей дорого нужно заморозить до 2020 года и хватит завышать тарифы на проезд в общественном транспорте в Кирове
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01 января 2017, 11:21 Кировчанин
23-24 руб. будет норма
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01 января 2017, 11:27 Артем
Житель Кирова
Для Кирова 35 рублей проезд это дорого все автобусы ходят старые хлам и холодные и не объевляют остановки 20 рублей дорого нужно заморозить до 2020 года и хватит завышать тарифы на проезд в общественном транспорте в Кирове
Так вот для того,чтобы найти деньги на обновление этого хлама и нужно повышать тариф,но конечно не на 15 рублей..хотя бы 24-25
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