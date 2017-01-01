Стало известно, когда увеличится плата за проезд в кировских автобусах

Перевозчики предлагают поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей
Стало известно, когда увеличится плата за проезд в кировских автобусах01 января 2017, 10:19 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod43.ru
В Кирове стоимость проезда в общественном транспорте увеличится после экспертизы. Об этом сообщает руководитель РСТ Наталья Беляева.
Сроки, когда пройдет экспертиза, не оглашаются. Известно только, что решать вопрос по увеличению платы за проезд будут представители РСТ, Заксобрания, Вятской торгово-промышленной палаты и перевозчики.
Напомним, что перевозчики предлагают поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Все подробности здесь.
Комментарии 3
Поделись комментариями