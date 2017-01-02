Инспекторы ГИБДД вручили новогодние подарки детям сослуживца, погибшего в страшном ДТП

Инспекторы ГИБДД вручили новогодние подарки детям сослуживца, погибшего в страшном ДТП02 января 2017, 12:03 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД по Кировской области
Александр Куликов погиб 12 декабря при исполнении на трассе в Омутнинском районе
Сослуживцы поздравили с Новым годом детей погибшего сотрудника. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Кировской области.
Накануне праздника они вручили двум сыновьям Александра Куликова подарки и поздравили с наступающим. Вдова погибшего поблагодарила сослуживцев за заботу и поддержку после трагедии.
Авария произошла 12 декабря 2016 года на автодороге Киров-Пермь. Александр Куликов вместе с коллегой оформлял ДТП без пострадавших. Мимо проезжал грузовой "Вольво", водитель не справился с управлением. Прицеп занесло, он наехал на автоинспекторов, которые в это время стояли на трассе. Александр погиб на месте.
Его коллега был срочно доставлен в больницу, он жив. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"
В дорожно-патрульной службе Александр Куликов проработал 8 лет. На его счету десятки спасенных участников дорожного движения и сотни вырученных из беды людей. На протяжении всего периода службы лейтенант полиции честно и ответственно выполнял служебный долг, спеша на помощь всем, кто в ней нуждался - говорят о сослуживце в ГИБДД.
Комментарии 0
Поделись комментариями