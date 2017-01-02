Инспекторы ГИБДД вручили новогодние подарки детям сослуживца, погибшего в страшном ДТП

Сослуживцы поздравили с Новым годом детей погибшего сотрудника. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Накануне праздника они вручили двум сыновьям Александра Куликова подарки и поздравили с наступающим. Вдова погибшего поблагодарила сослуживцев за заботу и поддержку после трагедии.

Авария произошла 12 декабря 2016 года на автодороге Киров-Пермь. Александр Куликов вместе с коллегой оформлял ДТП без пострадавших. Мимо проезжал грузовой "Вольво", водитель не справился с управлением. Прицеп занесло, он наехал на автоинспекторов, которые в это время стояли на трассе. Александр погиб на месте.

Его коллега был срочно доставлен в больницу, он жив. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"