В ДТП со снегоходом в Кирово-Чепецке погибла женщина

Во вторник, 3 января, в Кирово-Чепецке разбилась женщина, которая управляла снегоходом, врезавшимся в стену. Об этом сообщают в ГИБДД по Кировской области.

Вместе с ней ехал 38-летний мужчина. После того, как снегоход врезался в сугроб, женщина погибла. Пассажир получил травмы и был госпитализирован, - пояснили в первом отделе управления ГИБДД по Кировской области.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Не исключается, что женщина села за руль в состоянии опьянения.

Напомним, ДТП произошло около 15:00. В кирпичную стену влетел снегоход «Поларис». На пульт спасателей сигнал о происшествии поступил от дежурного полиции в 15:35. К месту ДТП выезжали три пожарных расчета, при ликвидации последствий аварии участвовали семь спасателей