На Ленина «Ауди» сбила двух школьниц, которые переходили улицу на "зеленый"02 февраля 2017, 18:41 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
Фото gibdd.ru/r/43
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2 февраля утром в центре Кирова произошла авария: «Ауди» сбила двух школьниц, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, об этом сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Кировской области.
ДТП произошло около 8 часов утра на улице Ленина у дома № 79б. По имеющимся данным, водитель автомобиля «Ауди» при повороте налево совершил наезд на двух 17-летних девушек, которые переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Школьницы шли на занятия и правил не нарушали. От удара школьницы получили травмы, которые оказались незначительными, помощь медиков им не понадобилась.
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Сейчас устанавливаются все подробности инцидента. Сообщается, что за рулем «Ауди» находился 41-летний мужчина.
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