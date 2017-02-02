На Ленина «Ауди» сбила двух школьниц, которые переходили улицу на "зеленый"

2 февраля утром в центре Кирова произошла авария: «Ауди» сбила двух школьниц, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, об этом сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло около 8 часов утра на улице Ленина у дома № 79б. По имеющимся данным, водитель автомобиля «Ауди» при повороте налево совершил наезд на двух 17-летних девушек, которые переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Школьницы шли на занятия и правил не нарушали. От удара школьницы получили травмы, которые оказались незначительными, помощь медиков им не понадобилась.