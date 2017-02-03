В Кирове пройдут массовые проверки водителей на выходных

В Кирове в выходные дни, 4 и 5 февраля, пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

В ведомстве также уточняют, что алкоголь зачастую становится причиной ДТП. Инспекторы ДПС ежедневно задерживают в Кирове до пяти нетрезвых водителей, а в выходные дни их число увеличивается.

Инспекторы будут следить и за соблюдением водителями ПДД. Помогать им будут активисты "Ночного патруля" и профсоюза "Таксист".

Под особым контролем инспекторов ДПС также будут загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город, - уточнили в ведомстве.

Но основное внимание автоинспекторов все же будет уделено состоянию автомобилистов. В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей.

А вот и водители, которых задержали пьяными в Кирове: