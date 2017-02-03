В Кирове пройдут массовые проверки водителей на выходных

В Кирове пройдут массовые проверки водителей на выходных03 февраля 2017, 12:46 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Автоинспекторы проверят состояние водителей
В Кирове в выходные дни, 4 и 5 февраля, пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
В ведомстве также уточняют, что алкоголь зачастую становится причиной ДТП. Инспекторы ДПС ежедневно задерживают в Кирове до пяти нетрезвых водителей, а в выходные дни их число увеличивается.
Инспекторы будут следить и за соблюдением водителями ПДД. Помогать им будут активисты "Ночного патруля" и профсоюза "Таксист".
Под особым контролем инспекторов ДПС также будут загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город, - уточнили в ведомстве.
Но основное внимание автоинспекторов все же будет уделено состоянию автомобилистов. В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей.
А вот и водители, которых задержали пьяными в Кирове:
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