Молодой матери из Кировской области вынесли приговор за смертельное ДТП

23-летнюю жительницу Кировской области, которая стала виновницей смертельной аварии, суд приговорил к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает kaluga-poisk.ru.

ДТП произошло 23 сентября 2016 года в Калужской области. Девушка за рулем "Оки", двигаясь по Киевской трассе, решила обогнать машину и выехала на встречку. Там она заметила, что создает помехи следующему за ней автомобилю, который первый пошел на обгон. Возвращаясь на свою полосу, она не справилась с управлением. "Ока" съехала в кювет и перевернулась.

В ДТП погиб 41-летний пассажир "Оки".

Девушка признала свою вину. Суд вынес ей приговор - два года лишения свободы. Однако у кировчанки есть маленький ребенок. Поэтому наказание она будет отбывать после того, как ребенку исполнится 14 лет.