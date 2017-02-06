В Кировской области на трассе сбили 18-летнюю девушку

В Кировской области на трассе сбили 18-летнюю девушку06 февраля 2017, 12:45 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
Фото gibdd.ru/r/43
Девушку сбил водитель «Киа Спортейдж»
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В воскресенье, 5 февраля, на региональной трассе в Куменском районе произошло ДТП. Иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 18-летнюю девушку.
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По информации областной ГИБДД, ДТП произошло в 16-10 на 60-м километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Куменском районе. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» сбил девушку, когда она переходила трассу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу. Известно, что водитель «Киа» был трезв.
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Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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