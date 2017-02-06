В Кировской области на трассе сбили 18-летнюю девушку

В воскресенье, 5 февраля, на региональной трассе в Куменском районе произошло ДТП . Иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 18-летнюю девушку.

По информации областной ГИБДД, ДТП произошло в 16-10 на 60-м километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Куменском районе. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» сбил девушку, когда она переходила трассу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу. Известно, что водитель «Киа» был трезв.