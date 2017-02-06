В Кировской области депутат насмерть сбил 12-летнюю школьницу

Депутат Зимнякской сельской думы предстанет перед судом из-за того, что насмерть сбил 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Авария произошла 15 октября 2016 года в деревне Зимник. Мужчина выпил и сел за руль ВАЗа, а через несколько минут сбил 12-летнюю школьницу, которая стояла на обочине дороги. Очевидцы вызвали медиков. Врачи не смогли спасти девочку, она умерла в машине скорой помощи.

Водитель с места происшествия скрылся. Позднее, когда его вычислили, оказалось, что 47-летнего депутата уже лишили водительского удостоверения за езду в пьяном виде.

Расследование уголовного дела завершено, сейчас материалы переданы в суд.