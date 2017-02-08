Список кировских дорог, которые отремонтируют в 2017 году

Список кировских дорог, которые отремонтируют в 2017 году08 февраля 2017, 15:39 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
На ремонт дорог в этом году потратят 1 256 миллионов рублей
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По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета уже выделено 625 000 000 рублей. Регион выделит еще примерно 540 000 000 рублей. Доли федерального и регионального финансирования программы почти равнозначны. В перечень программы вошли трассы федерального, регионального и местного значения.
В Кирове по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году планируют частичный или сплошной ремонт нескольких десятков улиц, в том числе:
- проспект Строителей от улицы Московской до улицы Риммы Юровской,
- автодороги Киров - Русское,
- улица Кольцова от Ломоносова до Упита,
- улица Воровского от Карла Маркса до Октябрьского проспекта, от улица Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей,
- улица Северное кольцо от Заводской до Октябрьского проспекта,
- улица Лепсе от Лепсе до Ломоносова,
- улица Горького от Азина до Комсомольской и от Герцена до Маклина,
- улица Щорса от Красина до Попова,
- улица Менделеева от Воровского до Московской,
- улица Романа Ердякова от Сормовской до Московской,
- улица Луганской от проезда Луганского до Андрея Упита,
- улица Блюхера от Ленина до Карла Маркса,
- улица Горбачева от Ленина до Карла Маркса,
- улица Свердлова от Октябрьского проспекта до Северной Набережной,
- улица Пятницкой от Казанской до Загордной,
- улица Свободы от дома №4 до дома № 170,
- улица Труда от набережной Грина до Горбуновой.
Планируется также ремонт ряда других нецентральных улиц города. Из федеральных трасс внимание планируется уделить дорогам Гнусино-Шихово и Киров-Слободской-Омутнинск-граница Пермского края.
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Стоит отметить, что финансирование проекта в 2018 году будет еще значительнее и составит 1 460 000 000 рублей.
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