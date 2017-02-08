Список кировских дорог, которые отремонтируют в 2017 году

По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета уже выделено 625 000 000 рублей. Регион выделит еще примерно 540 000 000 рублей. Доли федерального и регионального финансирования программы почти равнозначны. В перечень программы вошли трассы федерального, регионального и местного значения.

В Кирове по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году планируют частичный или сплошной ремонт нескольких десятков улиц, в том числе:

проспект Строителей от улицы Московской до улицы Риммы Юровской,

автодороги Киров - Русское,

улица Кольцова от Ломоносова до Упита,

улица Воровского от Карла Маркса до Октябрьского проспекта, от улица Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей,

улица Северное кольцо от Заводской до Октябрьского проспекта,

улица Лепсе от Лепсе до Ломоносова,

улица Горького от Азина до Комсомольской и от Герцена до Маклина,

улица Щорса от Красина до Попова,

улица Менделеева от Воровского до Московской,

улица Романа Ердякова от Сормовской до Московской,

улица Луганской от проезда Луганского до Андрея Упита,

улица Блюхера от Ленина до Карла Маркса,

улица Горбачева от Ленина до Карла Маркса,

улица Свердлова от Октябрьского проспекта до Северной Набережной,

улица Пятницкой от Казанской до Загордной,

улица Свободы от дома №4 до дома № 170,

улица Труда от набережной Грина до Горбуновой.