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Список кировских дорог, которые отремонтируют в 2017 году

08 февраля 2017, 15:39 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
На ремонт дорог в этом году потратят 1 256 миллионов рублей

По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета уже выделено 625 000 000 рублей. Регион выделит еще примерно 540 000 000 рублей. Доли федерального и регионального финансирования программы почти равнозначны. В перечень программы вошли трассы федерального, регионального и местного значения.

В Кирове по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году планируют частичный или сплошной ремонт нескольких десятков улиц, в том числе:

  • проспект Строителей от улицы Московской до улицы Риммы Юровской,
  • автодороги Киров - Русское,
  • улица Кольцова от Ломоносова до Упита, 
  • улица Воровского от Карла Маркса до Октябрьского проспекта, от улица Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей,
  • улица Северное кольцо от Заводской до Октябрьского проспекта,
  • улица Лепсе от Лепсе до Ломоносова,
  • улица Горького от Азина до Комсомольской и от Герцена до Маклина,
  • улица Щорса от Красина до Попова,
  • улица Менделеева от Воровского до Московской, 
  • улица Романа Ердякова от Сормовской до Московской,
  • улица Луганской от проезда Луганского до Андрея Упита,
  • улица Блюхера от Ленина до Карла Маркса, 
  • улица Горбачева от Ленина до Карла Маркса,
  • улица Свердлова от Октябрьского проспекта до Северной Набережной, 
  • улица Пятницкой от Казанской до Загордной,
  • улица Свободы от дома №4 до дома № 170, 
  • улица Труда от набережной Грина до Горбуновой.

Планируется также ремонт ряда других нецентральных улиц города. Из федеральных трасс внимание планируется уделить дорогам Гнусино-Шихово и Киров-Слободской-Омутнинск-граница Пермского края.

Стоит отметить, что финансирование проекта в 2018 году будет еще значительнее и составит 1 460 000 000 рублей. 

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