В Кирове у Hilton сбили 19-летнюю девушку

В Кирове водитель иномарки сбил девушку у отеля Hilton. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

ДТП произошло в минувшую среду, 8 февраля, на Октябрьском проспекте в 21:35. По информации ведомства, 28-летний водитель Honda Civic сбил 19-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу.

В результате девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Медики оказали пострадавшей девушке помощь на месте.