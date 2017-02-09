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Главная Авто В Кирове у Hilton сбили 19-летнюю девушку

В Кирове у Hilton сбили 19-летнюю девушку

09 февраля 2017, 10:40 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
За рулем иномарки ехал молодой человек

В Кирове водитель иномарки сбил девушку у отеля Hilton. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области. 

ДТП произошло в минувшую среду, 8 февраля, на Октябрьском проспекте в 21:35. По информации ведомства, 28-летний водитель Honda Civic сбил 19-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. 

В результате девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Медики оказали пострадавшей девушке помощь на месте. 

 

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Комментарии 3

09 февраля 2017, 10:44 Стилист
чтобы людей не сбивали у Хилтона, надо снести Хилтон, чивоуштам
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09 февраля 2017, 11:27 Горожанин
Правило трёх Д применимо и к пешеходам.
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09 февраля 2017, 11:30 Кировчанин
Ведь студента-медика, который недавно умер, там же сбили, на этом переходе. Куда смотрит ГИБДД? Скольким людям ез щё надо пострадать, чтобы этот опасный переход убрали совсем или сделали его неопасным?
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