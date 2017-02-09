В Кирове у Hilton сбили 19-летнюю девушку

За рулем иномарки ехал молодой человек
В Кирове у Hilton сбили 19-летнюю девушку09 февраля 2017, 10:40 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
В Кирове водитель иномарки сбил девушку у отеля Hilton. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
ДТП произошло в минувшую среду, 8 февраля, на Октябрьском проспекте в 21:35. По информации ведомства, 28-летний водитель Honda Civic сбил 19-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу.
В результате девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Медики оказали пострадавшей девушке помощь на месте.
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