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Главная Авто Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию

Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию

11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod
В АТОР считают, что полученное авиакомпаниями письмо не является руководством к действию

Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию. Такую информацию сообщает ria.ru

Связано такое предупреждение с внутриполитической обстановкой в стране. Однако и в Ростуризме, и в Ассоциации туроператоров в России заявляют, что официального запрета на чартерные полеты в Турцию пока нет, поэтому продажа туров и билетов проходит пока в обычном режиме.  

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также считают, что полученное авиакомпаниями и туроператорами письмо не является руководством к действию, об этом пишет gazeta.ru.

Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку, — сообщает АТОР.

В ассоциации отметили, что в Турции 16 апреля пройдет референдум об изменении конституции, результат которого нельзя спрогнозировать. 

Ранее мы писали о том, что власти Анкары согласны пускать туристов из нашей страны по внутренним российским паспортам. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал о готовности начать такие переговоры. Он добавил, что еще до того, как в ноябре 2015 года был сбит российский Су-24, прошли переговоры на эту тему. При этом Мевлют Чавушоглу отметил, что и граждане Турции тоже смогут посещать Россию по внутренним паспортам. Подробности здесь

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