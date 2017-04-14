В Кирове «Лада» сбила пешехода: друзья пострадавшего напали на водителя

В четверг, 13 апреля 2017 года, в Кирове на улице Ленина «Лада Калина» сбила молодого человека. Об этом рассказали в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 9:33 напротив дома №146 по улице Ленина.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады» наехал на пешехода, которые перебегал дорогу в неположенном месте, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области. - У водителя «Лады Калины» нет водительских прав.

Очевидцы рассказали, что молодой человек перебегал дорогу с двумя друзьями, пешеходный переход был в ста метрах от них.

Водитель «Калины» нагло выехал на встречку, объезжая пробку. А трое бегунов были пьяными, то ли под алкоголем, то ли под наркотиками, - рассказала Анна Галушко. - Второй бегун оказался агрессивным, разбил стекло у «Калины».

По словам очевидцев, друзья пострадавшего не только повредили машину, но и кидались с кулаками на водителя «Лады».

Пока приятели пострадавшего пешехода бросались на 47-летнего мужчину, приехала скорая помощь. 18-летнего пострадавшего увезли в больницу. По предварительным данным, молодой человек сломал ногу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

