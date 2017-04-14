В Кирове «Лада» сбила пешехода: друзья пострадавшего напали на водителя

В Кирове «Лада» сбила пешехода: друзья пострадавшего напали на водителя14 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видеозаписи Ольги Поповой
Друзья пострадавшего с кулаками набросились на водителя ВАЗа
В четверг, 13 апреля 2017 года, в Кирове на улице Ленина «Лада Калина» сбила молодого человека. Об этом рассказали в ГИБДД по Кировской области.
Авария произошла в 9:33 напротив дома №146 по улице Ленина.
По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады» наехал на пешехода, которые перебегал дорогу в неположенном месте, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области. - У водителя «Лады Калины» нет водительских прав.
Очевидцы рассказали, что молодой человек перебегал дорогу с двумя друзьями, пешеходный переход был в ста метрах от них.
Водитель «Калины» нагло выехал на встречку, объезжая пробку. А трое бегунов были пьяными, то ли под алкоголем, то ли под наркотиками, - рассказала Анна Галушко. - Второй бегун оказался агрессивным, разбил стекло у «Калины».
По словам очевидцев, друзья пострадавшего не только повредили машину, но и кидались с кулаками на водителя «Лады».
Пока приятели пострадавшего пешехода бросались на 47-летнего мужчину, приехала скорая помощь. 18-летнего пострадавшего увезли в больницу. По предварительным данным, молодой человек сломал ногу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.
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