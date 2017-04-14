Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Проверить штрафы ГИБДД LADA с выгодой
Главная Авто В Кирове «Лада» сбила пешехода: друзья пострадавшего напали на водителя

В Кирове «Лада» сбила пешехода: друзья пострадавшего напали на водителя

14 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видеозаписи Ольги Поповой
Друзья пострадавшего с кулаками набросились на водителя ВАЗа

В четверг, 13 апреля 2017 года, в Кирове на улице Ленина «Лада Калина» сбила молодого человека. Об этом рассказали в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 9:33 напротив дома №146 по улице Ленина.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады» наехал на пешехода, которые перебегал дорогу в неположенном месте, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области. - У водителя «Лады Калины» нет водительских прав.      

Очевидцы рассказали, что молодой человек перебегал дорогу с двумя друзьями, пешеходный переход был в ста метрах от них.

Водитель «Калины» нагло выехал на встречку, объезжая пробку. А трое бегунов были пьяными, то ли под алкоголем, то ли под наркотиками, - рассказала Анна Галушко. - Второй бегун оказался агрессивным, разбил стекло у «Калины».

По словам очевидцев, друзья пострадавшего не только повредили машину, но и кидались с кулаками на водителя «Лады».

Пока приятели пострадавшего пешехода бросались на 47-летнего мужчину, приехала скорая помощь. 18-летнего пострадавшего увезли в больницу. По предварительным данным, молодой человек сломал ногу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка. 
 

Ранее мы писали:

Пропавших по пути в Крым кировских дальнобойщиков нашли

В страшной аварии на трассе «Вятка» погибла 18-летняя студентка

Комментарии 1

минуту назад Горожанин
Нехуй бегать где не надо! Долбаебы
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В Кирове на площади Конева сгорела закусочная "Данар" Посмотреть все

Редакция рекомендует

12 апреля
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
12 апреля
Тест: как Киров связан с освоением космоса? Читать
12 апреля
Подрядчиков оштрафовали за ремонт здания музея Васнецовых Читать
Посмотреть все

Полезно знать

10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером
вчера Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
вчера Жизнь как праздник!
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

Новости России и мира

12 апреля
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

12 апреля 2017, 10:23
День Победы в Кирове: парад авто, флешмоб и салют
12 апреля 2017, 09:51
Дмитрий Дюжев пригласил кировчан на премьеру мультфильма
11 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
Посмотреть все

Полезно знать

вчера Жизнь как праздник!
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером
вчера Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

#ЛицаГорода

26 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
Смотреть все Всего альбомов: 50
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru