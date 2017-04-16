На трассе "Киров-Советск" столкнулись два микроавтобуса: 12 пострадавших

В воскресенье, 16 апреля, на трассе "Киров-Советск" столкнулся «Мерседес Спринтер» с микроавтобусом «Форд Транзит». Об этом сообщили в областном УМВД.

В результате происшествия 1 человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. В УМВД по Кировской области начали проверку по факту ДТП, устанавливаются причины и условия совершения аварии». Авария произошла в 3 часа 15 минут.

По предварительным данным 43-летний водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны города Советск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Форд Транзит» под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались.

Напомним, в прошлом году 22 августа, в Юрьянском районе в ДТП погибли 6 человек. Авария произошла в 11 часов 30 минут на 422 км федеральной автодороги «Вятка». Столкнулись «Газель» и микроавтобус «Форд Транзит». Оба водителя остались живы.