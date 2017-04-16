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Главная Авто На трассе "Киров-Советск" столкнулись два микроавтобуса: 12 пострадавших

На трассе "Киров-Советск" столкнулись два микроавтобуса: 12 пострадавших

16 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Один человек погиб

В воскресенье, 16 апреля, на трассе "Киров-Советск" столкнулся «Мерседес Спринтер» с микроавтобусом «Форд Транзит». Об этом сообщили в областном УМВД. 

В результате происшествия 1 человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. В УМВД по Кировской области начали проверку по факту ДТП,  устанавливаются причины и условия совершения аварии».  Авария произошла в  3 часа 15 минут. 

По предварительным данным 43-летний водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны города Советск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Форд Транзит» под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова, - сообщили в пресс-службе УМВД. 

Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались.

Напомним, в прошлом году  22 августа, в Юрьянском районе в ДТП погибли 6 человек.  Авария произошла  в 11 часов 30 минут на 422 км федеральной автодороги «Вятка». Столкнулись «Газель» и  микроавтобус «Форд Транзит». Оба водителя остались живы.

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