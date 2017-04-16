Появились фото с места ДТП на трассе Киров-Советск, в котором пострадали 12 человек

Один человек погиб
Появились фото с места ДТП на трассе Киров-Советск, в котором пострадали 12 человек16 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
ГУ МЧС России по Кировской области
В воскресенье, 16 апреля, рано утром произошло ДТП около деревни Дряхловщина. На 9-ом километре трассы Киров-Советск столкнулись два микроавтобуса.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области, для ликвидации последствий аварии привлекались 39 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС - 11 человек, 5 единиц техники.
Напомним, что в ДТП пострадали 12 человек, один человек погиб. Как произошла авария, что рассказали в УМВД России по Кировской области, узнайте об этом здесь.