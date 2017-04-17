Видео: в Кирове пассажир толкнул пазик и запрыгнул в него на ходу

В группе «Злой кировчанин» «ВКонтакте» появилось видео, снятое девушкой на улице Лепсе. На записи видно, как автобус 22 маршрута толкает мужчина, а после того, как пазик поехал, он на ходу в него запрыгивает.

Всего за три часа видео посмотрели 9 тысяч горожан. Запись набрала более 130 «лайков».

В Кирове самые лучшие пассажиры! - так подписала кировчанка, автор видео Дина Овсянникова.

В комментариях кировчане оценили поступок мужчины и начали писать забавные комментарии:

Всего за 22 рубля толкну ваш пазик;

Это дополнительная опция. За нее нужно еще 22 рубля заплатить;

Если бы толкала дама на каблуках, было бы эпичнее;

Ржака была бы, если бы он двери закрыл, не пустил его и уехал;

Люблю этот город.

Напомним, ранее мы писали, что на Октябрьском проспекте пассажиры толкали троллейбус, в котором они ехали.

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