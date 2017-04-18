Глава кировской горадминистрации потребовал закопать все ямы в городе

В Кирове мэрия и ГИБДД объединились в борьбе с раскопками, которые оставляют после себя ресурсоснабжающие организации. Об этом рассказали в горадминистрации.

По информации управления ЖКХ, сегодня в Кирове по-прежнему остается незакрытой 541 раскопка. Еще неделю назад глава горадминистрации Александр Перескоков призвал ресурсоснабжающие организации ускорить работы по восстановлению разрушенных участков.

Однако представители ресурсоснабжающих организаций 18 апреля отметили, что сейчас в городе всего 122 раскопки, которые причиняют неудобства кировчанам. Их планируют устранить к 1 мая. Остальные находятся на безлюдных участках или во дворах, их планируют устранить уже летом.

Александр Перескоков не поддержал такую перспективу:

Я с вашим подходом не согласен. И требования свои не изменю: фактически идет нарушение сроков благоустройства, будьте готовы за это ответить. Асфальт в лужи вас никто не заставляет класть, но можно провести подготовительные работы: заровняйте щебнем, проложите песок, утрамбуйте. Чтобы на улицах и во дворах еще до наступления тепла было аккуратно, а сейчас пока мы видим глину и грязь. Столько дней стояла плюсовая температура, можно было половину раскопок восстановить, а вы докладываете, что ничего не сделано! Да еще ищете оправдания этому безобразию! Неделя прошла, а вы и не попотели. Мы предлагаем конструктив, а вы уклоняетесь. Если не перестроитесь, то дискомфорт мы вам создадим.

Сотрудник ГИБДД, который был на оперативном совещании, отметил, что эти ямы с глиной и грязью действительно причиняют неудобства. Инспектор добавил, что за эти раскопки на организации могут быть составлены административные протоколы.