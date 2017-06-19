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Главная Авто По Октябрьскому проспекту автомобиль ГИбДД ехал задним ходом

По Октябрьскому проспекту автомобиль ГИбДД ехал задним ходом

19 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото скриншот с видео на youtube
Автора видео возмутило нарушение полицейских

В воскресенье, 18 июня, кировчане выложили запись, как автомобиль ГИбДД ехал задним ходом по Октябрьскому проспекту. Видео появилось в кировских группах в соцсетях. 

Автор ролика не скрывал своего возмущения и в жесткой форме высказался про поведение сотрудников госавтоинспекции. Автомобиль двигался со включенным световым сигналом, но без звукового.

Закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так, - написал автор ролика.

Кировский автоюрист объяснил, что один включенный световой сигнал не дает право автомобилю отступать от правил дорожного движения.

Водители, управляющие транспортным средством со спецсигналами, могут отступать от правил дорожного движения, но при использовании светового и звукового сигнала одновременно. Это большая ошибка различных ведомств, когда звуковой сигнал, например, скорая, включает только тогда, когда подъехала к перекрестку, а не во время всего пути, - объяснил адвокат Анатолий Смирных.

Однако, в отделе пропаганда ГИбДД пояснили, что исходя из данных, представленных на видео, спецавтомобиль ГИБДД осуществляет движение задним ходом на перекрестке с включенными проблесковыми маячками синего цвета.

Движение задним ходом на перекрестке запрещено в соответствии с п. 8.12 Правил дорожного движения. В то же время в соответствии с п. 3.1. ПДД водители транспортных средств свключенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8-18 Правил дорожного движения, - прокомментировала, - пояснили в отделе пропаганды ГИбДД по Кировской области. 

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Комментарии 5

2 часа назад Человек
Автору ПДД стоит изучить, прежде чем такие ролики выкладывать в сеть
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2 часа назад Костя
Применение спецсигналов (проблесковых маячков)

3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
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2 часа назад ГИБДД
Человек
Автору ПДД стоит изучить, прежде чем такие ролики выкладывать в сеть
Автор олень
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2 часа назад Гость
Вот это у автора видео самокритичность ( по поводу понят, но не так)
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час назад Гость
И что к такому "знающему" адвокату Смирных при таком знании законов кто то обращается? Действительно идиотами земля полнится)
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