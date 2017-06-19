По Октябрьскому проспекту автомобиль ГИбДД ехал задним ходом

В воскресенье, 18 июня, кировчане выложили запись, как автомобиль ГИбДД ехал задним ходом по Октябрьскому проспекту. Видео появилось в кировских группах в соцсетях.

Автор ролика не скрывал своего возмущения и в жесткой форме высказался про поведение сотрудников госавтоинспекции. Автомобиль двигался со включенным световым сигналом, но без звукового.

Закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так, - написал автор ролика.

Кировский автоюрист объяснил, что один включенный световой сигнал не дает право автомобилю отступать от правил дорожного движения.

Водители, управляющие транспортным средством со спецсигналами, могут отступать от правил дорожного движения, но при использовании светового и звукового сигнала одновременно. Это большая ошибка различных ведомств, когда звуковой сигнал, например, скорая, включает только тогда, когда подъехала к перекрестку, а не во время всего пути, - объяснил адвокат Анатолий Смирных.

Однако, в отделе пропаганда ГИбДД пояснили, что исходя из данных, представленных на видео, спецавтомобиль ГИБДД осуществляет движение задним ходом на перекрестке с включенными проблесковыми маячками синего цвета.