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Главная Авто Ремонт дороги Киров-Русское находится под особым контролем

Ремонт дороги Киров-Русское находится под особым контролем

19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
Муниципальный контроль должен проверить, справится ли подрядчик с работой в установленный срок

Ремонт дороги Киров-Русское взят на особый контроль. Об этом заявил глава администрации Кирова Александр Перескоков. 

По информации главы мэрии, именно по этой дороге, которую сейчас ремонтируют, поступает больше всего обращений от кировчан. 

Один из самых больших участков и по объёмам, и по стоимости работ – дорога Киров-Русское. Пока именно по ней больше всего обращений от населения. Поэтому наша задача – максимально ужесточить контроль за проводимыми там работами с привлечением независимой экспертизы. Группы муниципального контроля должны ежедневно проверять ход работ на этой дороге, регулярно брать пробы материалов на качество, через каждые 50 метров дороги проводить актирование. В контрольные бригады в обязательном порядке надо включать представителей общественности и СМИ. Все должно быть открыто и прозрачно, - сказал Александр Перескоков.

Он также обратил внимание на то, что в первых числах июля муниципальный контроль должен иметь четкое понимание: справится подрядчик с объемом работ в срок (до середины сентября) при 100-процентном выполнении требований ГОСТ или необходимо вмешиваться в ситуацию и принимать кардинальные меры.

Глава города Валерий Владыкин напомнил, что каждую среду все подрядчики должны предоставлять детальную информацию о видах и темпах работ, обеспеченности строительными материалами.

Напомним, что 15 июня стало известно, что подрядчик, ремонтирующий дорогу Киров- Русское, не укладывается в график. Об этом рассказали в горадминистрации на заседании комиссии по городскому хозяйству кировской гордумы. 

Множество жалоб на неудовлетворительное состояние дороги Киров-Русское поступают депутатам от жителей Бахты и Садаковского. По словам очевидцев, еще две недели назад на всей трассе видели одну спецмашину и всего двоих рабочих, которые выполняли расширение проезжей части. Подробности в нашем материале

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Комментарии 2

5 часов назад Александр
А когда во дворах асвальт ремонтировать начнут в некоторых не то что проехать но и ходить не возможно
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4 часа назад Горожанин
Александр
А когда во дворах асвальт ремонтировать начнут в некоторых не то что проехать но и ходить не возможно
Когда рак на горе свистнет...
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