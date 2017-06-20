В Кировской области таксист насмерть сбил мужчину, который лежал на дороге

В Оричевском районе водитель такси наехал на пешехода. Пострадавший погиб. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Авария произошла в минувший понедельник, 19 июня, в 23:15 на 37-м километре трассы Киров - Стрижи - Оричи. По информации ведомства, за рулем "Лады Ларгус" ехал 33-летний мужчина. Он наехал на 33-летнего пешехода, который лежал на дороге.

В результате происшествия пешеход погиб на месте.