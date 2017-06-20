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Главная Авто В Кировской области таксист насмерть сбил мужчину, который лежал на дороге

В Кировской области таксист насмерть сбил мужчину, который лежал на дороге

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
Пешеход погиб на месте

В Оричевском районе водитель такси наехал на пешехода. Пострадавший погиб. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Авария произошла в минувший понедельник, 19 июня, в 23:15 на 37-м километре трассы Киров - Стрижи - Оричи. По информации ведомства, за рулем "Лады Ларгус" ехал 33-летний мужчина. Он наехал на 33-летнего пешехода, который лежал на дороге.

В результате происшествия пешеход погиб на месте

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Комментарии 3

2 часа назад Горожанин
Как можно сбить лежащего человека? Может быть его сбили раньше?
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час назад Горожанин
Горожанин
Как можно сбить лежащего человека? Может быть его сбили раньше?
Безграмотность очередной раз показали
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час назад Алексей
встрял мужик
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