В Кировской области таксист насмерть сбил мужчину, который лежал на дороге

Пешеход погиб на месте
В Кировской области таксист насмерть сбил мужчину, который лежал на дороге20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
В Оричевском районе водитель такси наехал на пешехода. Пострадавший погиб. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Авария произошла в минувший понедельник, 19 июня, в 23:15 на 37-м километре трассы Киров - Стрижи - Оричи. По информации ведомства, за рулем "Лады Ларгус" ехал 33-летний мужчина. Он наехал на 33-летнего пешехода, который лежал на дороге.
В результате происшествия пешеход погиб на месте.
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20 июня 2017, 12:53
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