В Кирове ставят камеры видеофиксации, которые не видит антирадар

В начале июня область привезли 13 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В ГИБДД РФ по Кировской области сообщили, что система другая и совершенно новая не только для Кирова, но и для России в целом.

Камеры уже установили. Они отличаются от аналогов тем, что на них не срабатывает сигнал радардетектора, который установлен в машине. Но главное, он делает качественную запись нарушений. Также новые камеры могут фиксировать не только превышение автомобилем допустимой скорости, но и выезд на полосу встречного движения.

Новые комплексы установлены на сложных, аварийных, загруженных участках дорог. Наличие камер на дорогах дисциплинирует водителей. Мы отмечаем снижение аварийности на тех участках, где установлены комплексы, так что их работа себя оправдывает, - рассказывает начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Кировской области Сергей Сельский.

Камеры, установленные на дороге, фиксируют нарушение. Но они не назначают наказание за него. Роботом пока не доверено выносить решение. Если номера на автомобиле не читаются, нарушение будет отклонено. Технический брак тоже случается. Техника может показать размытую картинку, если снимок сделан при плохом освещении, например ночью или на большом расстоянии.

Сейчас в городе камеры фиксируют следующие нарушения:

превышение скорости;

выезд на встречку;

пересечение стоп-линии;

проезд на красный свет;

нарушение действия знаков «Остановка / стоянка запрещена».

В ближайшее время в Кирове камеры будут установлены у пешеходных перекрестков и будут фиксировать нарушителей, которые не пропускают пешеходов.

Пока в Кировской области нет камер, которые определяют, разговаривает ли водитель за рулем по телефону и пристегнут ли он. Но специалисты говорят, что они скоро появятся.