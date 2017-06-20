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Главная Авто В Кирове на перекрестке столкнулись 5 автомобилей

В Кирове на перекрестке столкнулись 5 автомобилей

20 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Дениса Абдуллаева
По предварительной информации, никто не пострадал

Во вторник, 20 июня, в Кирове столкнулись пять лекговых автомобилей. Фото и видео с места ДТП прислал редакции читатель Денис Абдуллаев с помощью приложения "Народный корреспондент".

Авария произошла около 11 часов утра на перекрестке улиц Воровского и Попова. По предварительной информации, прострадавших нет. Скорее всего, ДТП произошло из-за не соблюдения дистанции.

В ГИБДД объяснили, что информации по этому происшествию в ведомстве пока нет. Подробности аварии уточняются.

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Комментарии 5

2 часа назад Инспектор
Соблюдай дистанцию. Правила просты. А то едут, словно в спину дышат.
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2 часа назад Имя
Сволочи! Подонки! Однозначно!
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2 часа назад Тыгыдын
Где там 5 машин? А если мне кто-то хочет носом ткнуть на Subaru, то смотрите начало видео, там FIAT выезжает перед ним!
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2 часа назад Кировчанка
На этом перекрестке обязательно нужно ввести таймер!!!
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2 часа назад Горожанин
Кировчанка
На этом перекрестке обязательно нужно ввести таймер!!!
Хрен во весь рост. Бабам на загляденье.
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