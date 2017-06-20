В Кирове на перекрестке столкнулись 5 автомобилей

Во вторник, 20 июня, в Кирове столкнулись пять лекговых автомобилей. Фото и видео с места ДТП прислал редакции читатель Денис Абдуллаев с помощью приложения "Народный корреспондент".

Авария произошла около 11 часов утра на перекрестке улиц Воровского и Попова. По предварительной информации, прострадавших нет. Скорее всего, ДТП произошло из-за не соблюдения дистанции.

В ГИБДД объяснили, что информации по этому происшествию в ведомстве пока нет. Подробности аварии уточняются.