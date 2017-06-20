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Главная Авто Шесть детей остались без мам после трагедии на трассе Нижний Новгород - Киров

Шесть детей остались без мам после трагедии на трассе Нижний Новгород - Киров

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области
Очевидец о ДТП на трассе Нижний Новгород - Киров с четырьмя погибшими: "Зрелище не для слабонервных"

Появилась подробная информация о ДТП, произошедшем на трассе Нижний Новгород - Киров, где погибли четыре женщины. Как сообщает progorodnn.ru со ссылкой на комментарий коллеги погибших женщин, они работали в медицинском корпусе социального центра помощи семьи и детям. У погибших женщин остались дети. 

Коллега погибших также рассказала, что им было чуть больше 30 лет. 

Девушкам было по тридцать с небольшим лет. У трех из них осталось по два несовершеннолетних ребенка. Мы работали в медицинском корпусе социального центра помощи семьи и детям. В тот день мои коллеги поехали с работы отмечать День медика в Семенов. Навстречу им ехала фура, груженная фанерой. Как потом сказали, она двигалась из поселка Сухобезводное. Марина (имя изменено) не справилась с управлением и заехала под грузовик. Она за рулем недавно, но старалась водить аккуратно, - рассказала коллега погибших женщин.

Очевидец аварии Вячеслав рассказал изданию, что он ехал в тот день по трассе и увидел последствия ДТП. По его словам, увиденное повергло его в шок. 

Легковушка была просто всмятку. Когда я проезжал мимо, тела еще не накрыли. Было страшно подумать, что это люди. У них были вывернуты все части тела. А рядом валялось детское кресло. Я подумал: "Как хорошо, что в машине не оказалось малышей". То, куда отбросило фуру, меня тоже поразило. Эта огромная махина валялась в кювете, как игрушка. Зрелище не для слабонервных, - рассказал Вячеслав.

Напомним, авария произошла 16 июня в Семеновском районе Нижегородской области. "Лада Гранта" столкнулась с грузовым "Mercedes". В результате в ДТП погибли женщина - водитель "Лады" и ее пассажирки. Серьезные травмы получил водитель "Mercedes", сейчас за его жизнь борются врачи.

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Комментарии 8

3 часа назад Законопослушный гражданин-2
Жесть... Как так-то? Слов нет.
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3 часа назад Бот
Скорее всего дама перепутала педали газ тормоз! Женщины за рулем это страшно! Женщины должны детей рожать и воспитывать,а не ездить на авто!
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2 часа назад Акын
Поймали аквапланирование в колее на повороте, плюс паника. Аккуратней люди в дождь, не гоняйте.
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2 часа назад Тыгыдын
Пишите уж про аварии во всех регионах России, тут же не было кировчан!
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2 часа назад Горожанин
Если бы ехала аккуратно,то доехала бы куда надо. Ехала явно с превышением,понтуясь перед подругами. Левая сторона сильней помята,скорей всего обгоняла на подъеме или на повороте ,и не успела вернуться на свою полосу. Это уже классика. Жалко только пассажиров,доверившихся этой .....
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час назад Гостья
Вот уж мужчины как будто в аварии никогда не попадают! Все как один идеальные ездуны! Аварии по вине женщин - единичные случаи! А вот по вине мужчин масса, да еще и у которых ж-па вместо головы, а таких 90%!
Ответить
час назад Горожанин
Законопослушный гражданин-2
Жесть... Как так-то? Слов нет.
А че не подготовился?
Ответить
час назад Горожанин
Гостья
Вот уж мужчины как будто в аварии никогда не попадают! Все как один идеальные ездуны! Аварии по вине женщин - единичные случаи! А вот по вине мужчин масса, да еще и у которых ж-па вместо головы, а таких 90%!
Тоже тп? Это норма.
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