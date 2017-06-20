Шесть детей остались без мам после трагедии на трассе Нижний Новгород - Киров

Появилась подробная информация о ДТП, произошедшем на трассе Нижний Новгород - Киров, где погибли четыре женщины. Как сообщает progorodnn.ru со ссылкой на комментарий коллеги погибших женщин, они работали в медицинском корпусе социального центра помощи семьи и детям. У погибших женщин остались дети.

Коллега погибших также рассказала, что им было чуть больше 30 лет.

Девушкам было по тридцать с небольшим лет. У трех из них осталось по два несовершеннолетних ребенка. Мы работали в медицинском корпусе социального центра помощи семьи и детям. В тот день мои коллеги поехали с работы отмечать День медика в Семенов. Навстречу им ехала фура, груженная фанерой. Как потом сказали, она двигалась из поселка Сухобезводное. Марина (имя изменено) не справилась с управлением и заехала под грузовик. Она за рулем недавно, но старалась водить аккуратно, - рассказала коллега погибших женщин.

Очевидец аварии Вячеслав рассказал изданию, что он ехал в тот день по трассе и увидел последствия ДТП. По его словам, увиденное повергло его в шок.

Легковушка была просто всмятку. Когда я проезжал мимо, тела еще не накрыли. Было страшно подумать, что это люди. У них были вывернуты все части тела. А рядом валялось детское кресло. Я подумал: "Как хорошо, что в машине не оказалось малышей". То, куда отбросило фуру, меня тоже поразило. Эта огромная махина валялась в кювете, как игрушка. Зрелище не для слабонервных, - рассказал Вячеслав.

Напомним, авария произошла 16 июня в Семеновском районе Нижегородской области. "Лада Гранта" столкнулась с грузовым "Mercedes". В результате в ДТП погибли женщина - водитель "Лады" и ее пассажирки. Серьезные травмы получил водитель "Mercedes", сейчас за его жизнь борются врачи.