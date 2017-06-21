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Главная Авто В Кирове при движении опрокинулась фура: погиб пешеход

В Кирове при движении опрокинулась фура: погиб пешеход

21 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
Ивана Котельникова
В аварии пострадали еще два человека

В среду, 21 июня 2017 года, в Кирове на перекрестке улиц Спасская и Пристанская опрокинулся лесовоз, об этом сообщил постоянный читатель Иван Котельников.

ДТП произошло в 10:40. Очевидцы рассказали, что на место аварии приехали медики, спасатели и сотрудники ДПС.

Фура ехала с горы по Спасской. Судя по всему, у нее отказали тормоза, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на пешехода. От полученных травм он погиб на месте. Видел, что есть еще пострадавшие, - рассказал Иван. - Большегруз также зацепил попутную иномарку, она тоже опрокинулась. 

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области подтвердили информацию о погибшем. Обстоятельства ДТП устанавливаются.    

Дополнено:  В УМВД по Кировской области появилась официальная информация об аварии. ДТП произошло около 10 у дома № 2а по улице Спасской. По предварительным данным, водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь по Спасской, не справился с управлением и совершил наезд на дом, а также на стоящий автомобиль «Шевроле Круз» и пешехода. В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП, оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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Комментарии 7

4 часа назад ксении земцовой
Ксения Земцова, найдите в интернете, чем фура отличается от лесовоза.
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3 часа назад Лиза
Убило собаку, пешехода и хозяина раритетной волги. Баню развалило. по лайфу сказали
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3 часа назад Я
ксении земцовой
Ксения Земцова, найдите в интернете, чем фура отличается от лесовоза.
Зачем ей давать такие задания, с которыми она заведомо не справится? Для нее, бедняжки, все фура, где есть кузов. )))
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2 часа назад Умник
ксении земцовой
Ксения Земцова, найдите в интернете, чем фура отличается от лесовоза.
Фурой лесовоз назвал очевидец, а не Ксения Земцова. Даже в кавычки выделили, невнимательный ты дурашка!
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2 часа назад А
Вот что он там делал? Проезд по старому мосту им запрещен, да и вообще указание у них ездить по Ленина со стороны Нововятска на лесопилку в Вересниках. Там же по Спасской постоянно пешеходы ходят с Набережной и велосипедисты ездят.
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час назад Умнику
Умник
Фурой лесовоз назвал очевидец, а не Ксения Земцова. Даже в кавычки выделили, невнимательный ты дурашка!
а заголовок тоже очевидец придумал??? Все новостные ленты написали лесовоз, но только у Про города фура.
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час назад Юрий
в этот дом ещё в советское время тоже лесовоз въезжал (зимой). дом был длиннее, затем полдома разобрали (со стороны Московской). на опасном месте стоит.
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