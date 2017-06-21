В Кирове при движении опрокинулась фура: погиб пешеход

В среду, 21 июня 2017 года, в Кирове на перекрестке улиц Спасская и Пристанская опрокинулся лесовоз, об этом сообщил постоянный читатель Иван Котельников.

ДТП произошло в 10:40. Очевидцы рассказали, что на место аварии приехали медики, спасатели и сотрудники ДПС.

Фура ехала с горы по Спасской. Судя по всему, у нее отказали тормоза, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на пешехода. От полученных травм он погиб на месте. Видел, что есть еще пострадавшие, - рассказал Иван. - Большегруз также зацепил попутную иномарку, она тоже опрокинулась.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области подтвердили информацию о погибшем. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Дополнено: В УМВД по Кировской области появилась официальная информация об аварии. ДТП произошло около 10 у дома № 2а по улице Спасской. По предварительным данным, водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь по Спасской, не справился с управлением и совершил наезд на дом, а также на стоящий автомобиль «Шевроле Круз» и пешехода. В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП, оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.