Кировская администрация на бюджетные деньги купит новую иномарку за миллион

Информация о покупке автомобиля появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает территориальное управление администрации Кирова по Нововятскому району.

Цена автомобиля должна составлять 1 100 100 рублей. Источником финансирования выступит городской бюджет. Автомобиль закупят в рамках программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров"" в 2014 - 2020 годах".

В техническом задании указаны требования к автомобилю. К примеру: это должен быть пятидверный серый лифтбэк, C класса. Под капотом должен быть бензиновый двигатель, не менее 4 цилиндров, объем которого составит не менее 1550 см3 и не более 1600 см3 , мощность должна быть не более 110 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент: не более 155/3800. Коробка передач обязательно должна быть автоматическая, не менее 6 передач.

Что касается прочих характеристик, автомобиль должен быть оснащен системой спутниковой навигации «ЭРА ГЛОНАСС», макияжными зеркалами спереди, центральным замком с дистанционным управлением и охлаждаемым перчаточным ящиком.Также, к машине должны прилагаться дополнительный комплект резины, дисков и комплект инструментов с домкратом.

Одним словом — автомобиль у мэрии должен быть оснащен по последнему слову техники, со всеми дополнительными удобствами.

На сайте госзакупок не обозначили точно марку и модель автомобиля. Но практически идеально по этим характеристикам подходит новая Skoda Octavia.