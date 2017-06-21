Смертельное ДТП у «Трудовых резервов»: установили личность погибшего

Установили личность погибшего в аварии на перекрестке улиц Спасской и Пристанской. Им оказался 42-летний мужчина. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Очевидцы предположили, что погибший был хозяином дома:

Хозяин дома стоял около калитки и разговаривал с водителем такси, который сидел в машине. На большой скорости в них влетел лесовоз. Водителя большегруза отправили в больницу. Очень жль погибшего и его родственников.

После опрокидывания лесовоза бревна скатились на участок у частного дома. Они придавили «Волгу», которая стояла во дворе, и упали на будку с собакой. Животное погибло.

Напомним, ДТП на перекрестке улиц Спасской Пристанской произошло в 10:40. По предварительным данным, у лесовоза отказали тормоза. Видео с места аварии смотрите в предыдущей публикации.

Фото с места аварии