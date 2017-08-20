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На трассе по направлению к Кирову произошло смертельное ДТП

20 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД по Республике Коми
Водитель ВАЗа погиб, а пятеро человек находятся в больнице

Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате страшного ДТП в Сыктывдинском районе Республики Коми. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась, а пятерых пострадавших, в том числе двоих детей, увезли в больницы. Об этом сообщает komiinform.ru

Авария произошла 19 августа на 754 километре трассы Чебоксары – Сыктывкар около 21:20. 48-летний водитель ВАЗа, который двигался из Сыктывкара в сторону Кирова, выехал на встречку и врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которого была 30-летняя женщина. 

Водитель ВАЗа погиб на месте. 40-летнего пассажира отечественной машины увезли в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, тупую травму живота. 

Пострадала также женщина-водитель иномарки, но госпитализация ей не потребовалась - медпомощь ей оказали на месте. В больницу попали четверо пассажиров Chevrolet: 52-летняя женщина, 29-летняя девушка, а также дети (7 лет и 3 года).

Авто ДТП Происшествия Смерть

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