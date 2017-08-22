Появилось видео ДТП, где автобус насмерть сбил пенсионерку у «Алых парусов»

Видео смертельного ДТП с авторегистратора очевидца появилось в программе «Место происшествия» на Первом городском канале.

На записи видно, как автобус 53 маршрута выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка решила, что успеет перебежать дорогу перед автобусом, и выбежала на дорогу, когда горел красный свет.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил старший инспектор УГИБДД УМВД по Кировской области Михаил Кирилловых.

На записи с регистратора очевидца видно, что водитель рейсового автобуса не нарушал ПДД, его вины в аварии, скорее всего, не будет - предположил замдиректора по безопасности дорожного движения одного из транспортных предприятий города Денис Пырлог:

Однако родственники погибшей могут подать в суд на предприятие, где работает водитель «НЕФАЗа», за компенсацией морального вреда, так как предприятие владеет транспортным средством повышенной опасности.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ДТП на перекрестке улицы Московской и Октябрьского проспекта произошло в субботу, 19 августа. 59-летняя женщина попала под колеса автобуса 53 маршрута и от полученных травм умерла в машине скорой помощи.