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Главная Авто Появилось видео ДТП, где автобус насмерть сбил пенсионерку у «Алых парусов»

Появилось видео ДТП, где автобус насмерть сбил пенсионерку у «Алых парусов»

22 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
скриншот с записи Первого городского канала
Водитель автобуса выехал на перекресток на зеленый свет

Видео смертельного ДТП с авторегистратора очевидца появилось в программе «Место происшествия» на Первом городском канале.

На записи видно, как автобус 53 маршрута выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка решила, что успеет перебежать дорогу перед автобусом, и выбежала на дорогу, когда горел красный свет.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил старший инспектор УГИБДД УМВД по Кировской области Михаил Кирилловых. 

На записи с регистратора очевидца видно, что водитель рейсового автобуса не нарушал ПДД, его вины в аварии, скорее всего, не будет - предположил замдиректора по безопасности дорожного движения одного из транспортных предприятий города Денис Пырлог:

Однако родственники погибшей могут подать в суд на предприятие, где работает водитель «НЕФАЗа», за компенсацией морального вреда, так как предприятие владеет транспортным средством повышенной опасности.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ДТП на перекрестке улицы Московской и Октябрьского проспекта произошло в субботу, 19 августа. 59-летняя женщина попала под колеса автобуса 53 маршрута и от полученных травм умерла в машине скорой помощи.

Авто Видео Дороги ДТП Женщины Происшествия Смерть

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Комментарии 3

2 часа назад гость
"Однако родственники погибшей могут подать в суд на предприятие, где работает водитель «НЕФАЗа», за компенсацией морального вреда"???Водитель не виноват-какая компенсация,это водителю надо подать на родственников за неродивую родственницу в суд за причинение морального и материального(водитель отстранен от работы на время проверки) ущерба.
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2 часа назад Горожанин
гость
"Однако родственники погибшей могут подать в суд на предприятие, где работает водитель «НЕФАЗа», за компенсацией морального вреда"???Водитель не виноват-какая компенсация,это водителю надо подать на родственников за неродивую родственницу в суд за причинение морального и материального(водитель отстранен от работы на время проверки) ущерба.
Вкатить родственникам встречный иск за повреждения автобуса.
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44 минуты назад Горожанин
а может родственники и довели эту женщину что она тупо под колеса бросилась
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