Администрация района Кирова покупает авто для езды по плохим дорогам

Администрация района Кирова покупает авто для езды по плохим дорогам22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
avtovolgograda.ru
Это будет уже вторая дорогостоящая покупка администрации за лето
Чиновники администрации Первомайского района собираются купить машину для езды по вятскому бездорожью. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
Известно, что начальная цена контракта на покупку автомобиля составляет 1 миллион рублей. Эти средства будут выделены из городского бюджета.
В технических требованиях аукционной документации указывается, что транспортное средство должно быть полноприводным темно-серого цвета, с мощностью двигателя 110 лошадиных сил, механической коробкой передач, подогревом сидений и кондиционером. Кроме того, в техзадании отдельно отмечается требуемая подвеска: она должна позволять ездить по плохим дорогам Кирова и области.
Пока точная марка автомобиля, который появится у администрации, неизвестна. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 августа, а сами торги пройдут 4 сентября.
Напомним, что это не первая покупка администрацией миллионной техники за лето 2017 года. В июне чиновники приобрели новую Skoda Octavia за 1,1 миллиона рублей. Автомобиль купили в рамках программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров"" в 2014 - 2020 годах".
Комментарии 9
ой, а рядом то с ней, машка синилова же, вот а ей, мы на литсо тады насрем, да размажем. во!
Кончи просит бегемот.
Кто это фуфло за такие деньги покупает?
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