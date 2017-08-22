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Главная Авто Администрация района Кирова покупает авто для езды по плохим дорогам

Администрация района Кирова покупает авто для езды по плохим дорогам

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
avtovolgograda.ru
Это будет уже вторая дорогостоящая покупка администрации за лето

Чиновники администрации Первомайского района собираются купить машину для езды по вятскому бездорожью. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Известно, что начальная цена контракта на покупку автомобиля составляет 1 миллион рублей. Эти средства будут выделены из городского бюджета.

В технических требованиях аукционной документации указывается, что транспортное средство должно быть полноприводным темно-серого цвета, с мощностью двигателя 110 лошадиных сил, механической коробкой передач, подогревом сидений и кондиционером. Кроме того, в техзадании отдельно отмечается требуемая подвеска: она должна позволять ездить по плохим дорогам Кирова и области.

Пока точная марка автомобиля, который появится у администрации, неизвестна. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 августа, а сами торги пройдут 4 сентября.

Напомним, что это не первая покупка администрацией миллионной техники за лето 2017 года. В июне чиновники приобрели новую Skoda Octavia за 1,1 миллиона рублей. Автомобиль купили в рамках программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров"" в 2014 - 2020 годах".

Авто

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Комментарии 9

8 часов назад Учитель словесности
Самая подходящая машина для езды по вятскому бездорожью - УАЗ "Патриот". Пусть её и покупают дармоеды из администрации.
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8 часов назад Камрад
Учитель словесности
Самая подходящая машина для езды по вятскому бездорожью - УАЗ "Патриот". Пусть её и покупают дармоеды из администрации.
так он нафаршированный как раз под лям и будет
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7 часов назад Гражданин
Уважаемые, кто критикует администрацию, вам что миллиона жалко для чиновников??? Они ж не 20 автомобилей покупают, а всего 1!!! И тот, чтобы за чертой города в рамках своего района передвигаться для выявления несанкционированных застроек, свалок с нанесения ущерба природным ремурсам и т.п. Вы в Москве поживите и увидете, что наши чинуши "ангелочки" в сравнении со сдешними. Пример: имитация уборки улиц для GPS (техника калоннами ездит ничего не делая как зимой так и летом), меняют газоны в рулонах по 2 раза за лето, меняют бордюры 2 раза в год (в начале лета и осенью) про авто я вообще молчу, а вы к "ляму" привязались.....
Ответить
7 часов назад Худой тролль
Гражданин
Уважаемые, кто критикует администрацию, вам что миллиона жалко для чиновников??? Они ж не 20 автомобилей покупают, а всего 1!!! И тот, чтобы за чертой города в рамках своего района передвигаться для выявления несанкционированных застроек, свалок с нанесения ущерба природным ремурсам и т.п. Вы в Москве поживите и увидете, что наши чинуши "ангелочки" в сравнении со сдешними. Пример: имитация уборки улиц для GPS (техника калоннами ездит ничего не делая как зимой так и летом), меняют газоны в рулонах по 2 раза за лето, меняют бордюры 2 раза в год (в начале лета и осенью) про авто я вообще молчу, а вы к "ляму" привязались.....
http://m.progorod43.ru/auto/49819 У нас бордюры меняют 2 раза в месяц, так что не свисти!))
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6 часов назад толстый тролль
а давайте Царегородцевой в открытый ротик насцым, вон как девка томица и сцанины нашей мужской просит!
ой, а рядом то с ней, машка синилова же, вот а ей, мы на литсо тады насрем, да размажем. во!
Ответить
6 часов назад Учитель словесности
Гражданин
Уважаемые, кто критикует администрацию, вам что миллиона жалко для чиновников??? Они ж не 20 автомобилей покупают, а всего 1!!! И тот, чтобы за чертой города в рамках своего района передвигаться для выявления несанкционированных застроек, свалок с нанесения ущерба природным ремурсам и т.п. Вы в Москве поживите и увидете, что наши чинуши "ангелочки" в сравнении со сдешними. Пример: имитация уборки улиц для GPS (техника калоннами ездит ничего не делая как зимой так и летом), меняют газоны в рулонах по 2 раза за лето, меняют бордюры 2 раза в год (в начале лета и осенью) про авто я вообще молчу, а вы к "ляму" привязались.....
Блажен, кто верует.
Ответить
6 часов назад Учитель словесности
толстый тролль
а давайте Царегородцевой в открытый ротик насцым, вон как девка томица и сцанины нашей мужской просит!
ой, а рядом то с ней, машка синилова же, вот а ей, мы на литсо тады насрем, да размажем. во!
Бегемот разинул рот,
Кончи просит бегемот.
Ответить
5 часов назад Горожанин
Да это опять характеристики Шкоды Октавия, нафига им фантазия с моделью авто- всё уже проверено.Иконечно подвеска с клиренсом от 155 мм.---вот это прям для "плохих дорог"...
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2 часа назад Офицер
Купили Skoda Octavia за 1,1 миллиона рублей.
Кто это фуфло за такие деньги покупает?
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