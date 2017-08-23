В Кирове закроют переезд у завода «Вятич»23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Причиной ограничения движения стал ремонт
Железнодорожный переезд на улице Карла Маркса закроют из-за ремонта. Информацию опубликовали в пресс-службе ГЖД.
Сотрудники ГДЖ объяснили, что на путях будет проходить ремонт. На участке перекрестка железнодорожных путей и автодороги необходимо будет произвести замену рельсошпальной решетки.
Также в ГЖД предупредили, что в ночь с 24 на 25 августа с 22 часов до 5 утра проезд по нему перекроют.
Кировские железнодорожники приносят извинения за временные неудобства и обращаются к водителям с просьбой выбирать в указанное время альтернативные маршруты.
Напомним, что из-за ремонта дорожного покрытия в Кирове действуют еще несколько ограничений:
- По автомобильной дороге общего пользования местного значения Сошени – Радужный от улицы Трактовой до ж/д переезда в Нововятском районе - до 17:00 30 сентября.
- По всей протяженности улицы Романа Ердякова до вечера 8 сентября.
- Красина от Чапаева до Щорса до 30 августа.
- По улице Строительной в Нововятске – по 30 августа.
- По Щорса от Красина до Попова по 17:00 30 августа.
- По улице Конституции в Радужном от Школьного переулка до улицы Новой по 28 августа.
- По Пятницкой от Казанской до Загородной до 30 сентября.
- По Свободы от дома № 4 до дома № 170 до 20 октября.
- На улице Свердлова от Октябрьского проспекта Северной Набережной до 25 сентября.
Скоро начнут действовать ограничения:
- По улице Горького от Азина до Комсомольской и от Герцена до Маклина с утра 26 августа до вечера 30 сентября.
- По Сормовской от Лепсе до Северо-Садовой с 1 по 30 сентября.
- По Милицейской от Ленина до Октябрьского проспекта с 3 по 30 сентября.
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23 августа 2017, 12:36
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