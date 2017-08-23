В Кирове закроют переезд у завода «Вятич»

Железнодорожный переезд на улице Карла Маркса закроют из-за ремонта. Информацию опубликовали в пресс-службе ГЖД.

Сотрудники ГДЖ объяснили, что на путях будет проходить ремонт. На участке перекрестка железнодорожных путей и автодороги необходимо будет произвести замену рельсошпальной решетки.

Также в ГЖД предупредили, что в ночь с 24 на 25 августа с 22 часов до 5 утра проезд по нему перекроют.

Кировские железнодорожники приносят извинения за временные неудобства и обращаются к водителям с просьбой выбирать в указанное время альтернативные маршруты.

Напомним, что из-за ремонта дорожного покрытия в Кирове действуют еще несколько ограничений:

По автомобильной дороге общего пользования местного значения Сошени – Радужный от улицы Трактовой до ж/д переезда в Нововятском районе - до 17:00 30 сентября.

По всей протяженности улицы Романа Ердякова до вечера 8 сентября.

Красина от Чапаева до Щорса до 30 августа.

По улице Строительной в Нововятске – по 30 августа.

По Щорса от Красина до Попова по 17:00 30 августа.

По улице Конституции в Радужном от Школьного переулка до улицы Новой по 28 августа.

По Пятницкой от Казанской до Загородной до 30 сентября.

По Свободы от дома № 4 до дома № 170 до 20 октября.

На улице Свердлова от Октябрьского проспекта Северной Набережной до 25 сентября.

Скоро начнут действовать ограничения: