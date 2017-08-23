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В Кирове закроют переезд у завода «Вятич»

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Причиной ограничения движения стал ремонт

Железнодорожный переезд на улице Карла Маркса закроют из-за ремонта. Информацию опубликовали в пресс-службе ГЖД.

Сотрудники ГДЖ объяснили, что на путях будет проходить ремонт. На участке перекрестка железнодорожных путей и автодороги необходимо будет произвести замену рельсошпальной решетки.

Также в ГЖД предупредили, что в ночь с 24 на 25 августа с 22 часов до 5 утра проезд по нему перекроют.

Кировские железнодорожники приносят извинения за временные неудобства и обращаются к водителям с просьбой выбирать в указанное время альтернативные маршруты.

Напомним, что из-за ремонта дорожного покрытия в Кирове действуют еще несколько ограничений:

  • По автомобильной дороге общего пользования местного значения Сошени – Радужный от улицы Трактовой до ж/д переезда в Нововятском районе - до 17:00 30 сентября.
  • По всей протяженности улицы Романа Ердякова до вечера 8 сентября.
  • Красина от Чапаева до Щорса до 30 августа.
  • По улице Строительной в Нововятске – по 30 августа.
  • По Щорса от Красина до Попова по 17:00 30 августа.
  • По улице Конституции в Радужном от Школьного переулка до улицы Новой по 28 августа.
  • По Пятницкой от Казанской до Загородной до 30 сентября.
  • По Свободы от дома № 4 до дома № 170 до 20 октября.
  • На улице Свердлова от Октябрьского проспекта Северной Набережной до 25 сентября.

Скоро начнут действовать ограничения:

  • По улице Горького от Азина до Комсомольской и от Герцена до Маклина с утра 26 августа до вечера 30 сентября.
  • По Сормовской от Лепсе до Северо-Садовой с 1 по 30 сентября.
  • По Милицейской от Ленина до Октябрьского проспекта с 3 по 30 сентября.

 

 

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