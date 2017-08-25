В Кирове на выходных пройдут сплошные проверки водителей

В Кирове 26 августа в Октябрьском районе пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения, а также будут следить за соблюдением ПДД. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Также под контролем инспекторов ДПС будут загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город. Помогать автоинспекторам будут активисты "Ночного патруля" и профсоюза "Таксист".

В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.