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В Кировской области водитель мотоцикла насмерть сбил женщину

25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
Водителя увезли в больницу

В Слободском районе произошла смертельная авария: водитель мотоцикла сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области. 

Авария произошла 24 августа в 16 часов на 14-м километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. По информации ведомства, 30-летний водитель мотоцикла "Хонда" сбил 76-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. 

В результате аварии 76-летняя женщина погибла на месте, а водитель мотоцикла получил травмы - его увезли в больницу. Не исключено, что водитель на момент ДТП был пьян - его кровь взяли на анализ. 

Авто ДТП Происшествия Смерть

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