В Кировской области водитель мотоцикла насмерть сбил женщину

В Слободском районе произошла смертельная авария: водитель мотоцикла сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Авария произошла 24 августа в 16 часов на 14-м километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. По информации ведомства, 30-летний водитель мотоцикла "Хонда" сбил 76-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу.

В результате аварии 76-летняя женщина погибла на месте, а водитель мотоцикла получил травмы - его увезли в больницу. Не исключено, что водитель на момент ДТП был пьян - его кровь взяли на анализ.