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В Кирове поезд не смог проехать из-за неправильной парковки авто

25 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото от читателя
Автомобиль поставили слишком близко к рельсам

В пятницу, 25 августа, товарный поезд не смог проехать по рельсам в районе улицы Блюхера из-за неправильной парковки. Об этом редакции сообщила читательница Ирина. 

Инциден произошел около 11 часов утра. Автомобиль поставили слишком близко к рельсам. Поезд мог проехать, только если заденет капот авто. 

Поезд проезжал по рельсам в сторону вокзала. Машинист вышел, стучал по колесам машины, чтобы сработала сигнализация, полчаса машина сигналила, но водитель не подходил. Рядом находится фирма, ее сотрудники сказали, что утром на этой машине приехала девушка, припарковала ее и ушла, - рассказывает Ирина. 

Напомним, кировчане часто бывают недовольны неправильной парковкой автолюбителей. В марте прошлого года в Кирове на иномарке маркером написали оскорбление водителю, который припарковал свое авто на тротуаре. Пользователи соцсетей осудили такой поступок владельца авто и предположили, что автором надписи могла быть молодая мама, которой машина помешала пройти с коляской. 

Авто Жизнь в городе Необычное

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