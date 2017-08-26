В Кировской области на трассе сгорел пассажирский автобус

В Яранском районе рано утром на трассе "Вятка" произошло ДТП. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

Все случилось 26 августа в 3:59 на 167-м километре федеральной трассы. У деревни Кожи во время движения загорелся пассажирский автобус.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 7 человек, 3 единицы техники, - рассказали в ведомстве.

Как уточняет ren.tv, автобус ехал из Кирова в Казань. В салоне находились 40 пассажиров, в том числе пятеро детей. Всех эвакуировали, погибших и пострадавших нет.